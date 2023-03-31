Beyaz Saray, bankalara yeni kurallar uygulanması için baskı yapıyor

Beyaz Saray, Kongre'nin onayı olmadan orta ölçekli bankalara yeni kurallar uygulanması için baskı yapıyor.

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ABD’de Joe Biden yönetimi, düzenleyicilere orta ölçekli bankalara yönelik düzenlemeleri sıkılaştırma çağrısında bulundu. Beyaz Saray, bunun bölünmüş durumdaki Kongre’nin desteği olmadan da yapılabileceğini belirtti.

Beyaz Saray, 100 milyar ila 250 milyar dolar arasında varlığa sahip olan bankaların daha fazla likit varlık bulundurmaları, sermayelerini artırmaları, düzenli stres testlerine tabi tutulmaları ve “vasiyetnameler” hazırlamaları gerektiğini açıkladı.

‘MEVCUT YASAL ÇERÇEVEDE YAPILABİLİR’

Beyaz Saray’daki üst düzeyli bir yetkili, “Bunların hepsi mevcut yasalar çerçevesinde atılabilecek adımlar ve sonuç olarak kurumlara bu adımlardan herhangi birini atma yetkisi vermek için Kongre’nin harekete geçmesine gerek yok” dedi.

ABD’li Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank üç hafta önce iflas etmiş ve piyasalarda çalkantılı bir döneme yol açmıştı. Piyasalar, iflasların uluslararası bir bankacılık krizine dönüşmesinden de endişe ediyor. (REUTERS)

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