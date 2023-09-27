Biden grevdeki işçileri ziyaret etti, Trump’tan hamle geldi

ABD Başkanı Joe Biden, otomobil işçilerinin grevine destek vermek için Michigan'a gitti ve grevdeki işçilere seslendi. Donald Trump da yarın Michigan'a giderek grev yapan işçilerle görüşecek.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikasının örgütlediği greve destek vermek için büyük otomotiv firmalarının fabrikalarının bulunduğu Michigan’da grevdeki işçileri ziyaret etti.

UAW üyesi olan General Motors çalışanlarının grev alanında megafonu eline alarak işçilere seslenen Biden, işçilerin yüzde 40'lık maaş zammı talebine destek verdiğini ve “çok daha fazlasını” hak ettiklerini söyledi.

Biden, “Şirketlerin başı dertteydi, şimdi inanılmaz derecede iyi durumdalar. Sizin de inanılmaz derecede iyi durumda olmanız gerekiyor” dedi.

ABD TARİHİNDE İLK

Biden'ın bu hareketi ABD başkanlık tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir durum olarak kabul ediliyor. Daha önce ABD’li kongre üyeleri ve başkan adayları, işçilerle dayanışmalarını ifade etmek için sık sık grevleri ziyaret etse de görevdeki bir başkanın bunu yapması eşi görülmemiş bir durum olarak değerlendiriliyor.

Biden’ın hamlesi aynı zamanda Donald Trump’ın Michigan, Pensilvanya ve Ohio gibi sendikaların güçlü olduğu kritik eyaletlerde kazanımlar elde etmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

TRUMP DA GİDECEK

İşçilerin desteğini alma çabası başkanlık yarışının bir parçası olarak değerlendirilirken Trump da yarın akşam yayınlanacak ikinci tartışma programına katılmak yerine Michigan’a giderek grev yapan işçilerle görüşecek.

Biden'ın ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı ziyaretten memnun olmadıklarını dile getiren bazı işçiler ise, “İkisinin de gelmemesini tercih ederiz. İşin içine siyaseti kattığınızda bu tartışmaya yol açacaktır” dedi.