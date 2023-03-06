‘Bina güvenliği’ projesi Bakanlığa pahalı geldi

Afet riski olan bölgelerde sürdürülebilir şehir ve yerleşimler, kentsel dönüşüm kapsamında yapı stokunun yenilenmesi çalışmaları, afetlere karşı dayanıklı yaşam alanlarının geliştirilmesi, güvenli yapılaşma gibi görevleri olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın maliyetleri bahane ederek deprem ve afetlere ilişkin projelerini askıya aldığı ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

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HAYATA GEÇİRİLEMEDİ

Bakanlığın 2022 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre Bakanlık afetlere ilişkin bir dizi proje hazırladı. Ancak projeler hayata geçirilemedi. Afet Sonrası Bina Güvenliği Teyidi Projesi için raporda, “Proje maliyetleri sebebiyle iptal edilmiştir” ifadesi yer aldı. Afet ve Acil Durum Müdahale Araçları Temini Projesi'nde personelin sahaya en kısa sürede ulaşması için SUV model araçlar alınması planlandı. Ancak Bakanlık, “Dolar kurundaki artıştan dolayı fiyatlardaki artış sebebiyle herhangi bir ihale olmamıştır” dedi.

Afet ödeneği kullanılmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yatırım programında “Afetler” için 2 milyar 462 milyon 901 bin TL proje tutarı ve 39 milyon 234 bin TL ödeneği yer almıştı. 2022 yılı Ocak-Haziran ayları arasında yalnızca 770 bin TL harcandığı belirtildi. 2023 yılı yatırım programında da aynı proje için 4 milyar 984 milyon 650 bin TL'lik dış kredi olduğu belirtilip, 2023 yılında dış krediden sadece 376 milyon 733 bin TL harcanması öngörüldü.