BioNTech’ten aşı gelirlerinde sert düşüş beklentisi

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, talebin azalması nedeniyle Covid-19 aşısı satışlarının bu yıl yüzde 70 düşeceğini bildirdi.

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Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Ekim-Aralık 2022 ve bu yıla ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin 2022’nin son çeyreğindeki net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 düşerek 2,28 milyar Euro’ya geriledi.

BioNTech, Ekim-Aralık 2021’de 3,16 milyar Euro kâr açıklamıştı.

Şirketin gelirleri, son çeyrekte 2021’in aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 4,3 milyar Euro’ya indi. BioNTech, 2021’in son çeyreğinde 5,53 milyar Euro gelir elde etmişti.

Şirketin 2022’deki net kârı ise, net gelirlerindeki azalışla 9,4 milyar Euro’ya geriledi. BioNTech, 2021’de 10,3 milyar Euro kâr açıklamıştı.

2021’DE 19, 2022’DE 17 MİLYAR EURO GELİR SAĞLAMIŞTI

BioNTech’in 2021’de 18,97 milyar Euro olan toplam gelirleri geçen yıl 17,31 milyar Euro’ya gerilerken, hisse başına kârı da 39,63 Euro’dan 37,77 Euro’ya indi.

BioNTech, geçen yıl 550 milyonu Omicron varyantına uyarlanmış aşı olmak üzere 2 milyar doz Covid-19 aşısı satışı yaptı.

Covid-19 aşılarından elde edilen gelirin 2023’te yüzde 70’ten düşüşle yaklaşık 5 milyar Euro’ya gerileyeceğini öngören şirket, büyük çoğunluğu corona virüsü aşılarından olmak üzere 2021'de 19 milyar Euro ve 2022’de 17 milyar Euro gelir elde etmişti.

Geçen yıl 1,54 milyar Euro olan şirketin AR-GE harcamaları, bu yıl 2,6 milyar Euro’ya çıkacak.

17 Mart’a kadar 1,3 milyar dolar değerinde hisse geri alımı yapan BioNTech, bu yıl 500 milyon dolara kadar yeni hisse geri alımı planladığını da açıkladı. (AA)

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