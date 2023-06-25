Bir günde 250 bin kişi seyahat etti

Yaz sezonun getirdiği yoğunluğa bayram tatilinin de eklenmesiyle İstanbul Havalimanı'nda dün 251 bin 737 yolcu seyahat ederken bugün de 254 bin 559 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

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İstanbul Havalimanı’nda cuma günü mesai bitimiyle başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor. Bugün havalimanından toplam bin 583 uçuş planlanırken, 254 bin 559 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yaz sezonun getirdiği yoğunluğa bayram tatilinin de eklenmesiyle İstanbul Havalimanı’nda yolcu hareketliliği artarak devam ediyor.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA TATİL YOĞUNLUĞU

Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri bir dizi önlem aldı. Zaman zaman check-in kontuarları ve güvenlik noktalarında kuyruklar oluşuyor.

Cuma günü havalimanından bin 552 sefer düzenlenirken 246 bin 994 yolcu seyahat etti. Dün ise bin 510 uçuş ile 251 bin 737 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı’nda bugün de bin 583 uçuş planlanırken, 254 bin 559 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. (DHA)

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