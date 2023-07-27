Bir kilo balın üretim maliyeti 127 TL’ye çıktı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, işçilik ve diğer girdilerdeki artışla birlikte bir kilo balın üretim maliyetinin 127 liraya çıktığını duyurdu. Marketlerin geçen sene 60 liradan aldığı balı marketlerde 250 liradan sattığını da söyleyen Şahin, bakanlığa denetim çağrısında bulundu.

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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, 1 kilo balın maliyetinin 127 lira olduğunu açıkladı.

“İşçilik ve maddi giderlerle birlikte 127 lira 1 kilogram balın maliyeti çıkıyor karşımıza” diyen Şahin, “Bunun altında balı verdiğiniz zaman sektörü bitirirsiniz. Bu nedenle özellikle 127 liranın altında hiçbir arıcımın piyasaya bal vermemesini istiyorum” dedi.

’60 TL’YE ALDIĞINIZ BALI 250 TL’DEN SATTINIZ’

“50 yıldır bu sektörün içindeyim. Birlik başkanlarımızla kafa kafaya vererek direnmemiz gerekiyor” diyen Şahin, hem market zincirleri ve sanayicilere seslendi hem de Ticaret Bakanlığı’na denetim konusunda çağrı yaptı.

Şahin, “Bugüne kadar kilosunu 50-60 liradan aldığınız balı yüzde 30 kârla marketlere verdiniz. Marketler de geçen sene 60 liraya aldığı balı 250 liradan sattı. Buradan Ticaret Bakanlığı’na sesleniyorum. Bizlerin kontrol edildiği kadar biraz da bunlar kontrol edilsin. Yüzde 400’lük karla tüketiciye bal vermek kimin vicdanına sığar” diye konuştu.

SAHTE BAL UYARISI VE DENETİM TALEBİ

Şahin ayrıca, sahte bal ile ilgili uyarılarda bulundu.

Özellikle marketlerdeki balların analizlerinin yapılması gerektiğini söyleyen Şahin, “Bakanlığın artık marketlerde hangi ürünü görüyorsa, bu ürün nerenin ürünü test etmesini bekliyoruz. Bu bizim doğal hakkımız” dedi.

“Birlik olarak bazı balcıların, sahtekarların, market raflarının dedektifi olamayız” diyen Şahin, “Artık devletimiz ve bakanlığımızdan bunların incelenmesini bekliyoruz” talebinde bulundu. (DHA)

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