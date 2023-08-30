Bir litre süt 40 liraya dayandı

Çiğ süt fiyatları maliyetlerin altında kaldığı için üretici zarar etmeye devam ederken, vatandaş ise ardı arkası kesilmeyen yeni zamlarla karşı karşıya. Bu ay itibarıyla süt ve süt ürünlerine yüzde 12-35 aralığında yeni bir zam daha geldi. Bazı markaların bir litre süt fiyatı 38,95 TL'ye kadar çıktı.

Gamze BAL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Düşen üretim ve artan maliyetler sonrası marketlerdeki bir litre sütün fiyatı, 2023 Ağustos sonu itibarıyla 40 liraya dayandı.

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) üreticinin sattığı süt fiyatında geçen ay ortasında artışa gitmesinin ardından perakende fiyatlarda herhangi bir değişiklik görülmemişti. Aradan geçen bir ay içinde ise süt ve süt ürünleri fiyatlarında sert artışlar yaşandı.

Ülke genelinde yaygın markalı süt fiyatları yüzde 12-35 aralığında zamlanarak 34,50 TL-38,95 TL aralığına yükseldi. Sene başında bir litre süt 18,95 TL idi.

Zam sonrası market markalı (private label) bir litre süt fiyatı da ilk kez 20 lirayı aştı ve 21,5 TL seviyesine yükseldi.

TEREYAĞINA YÜZDE 22, PEYNİRE YÜZDE 26 ZAM

Türk-İş’in dün açıkladığı 2023 Ağustos’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verileri, süt ve süt ürünlerindeki aylık zamları ortaya koymuştu.

Buna göre, son bir ayda süt fiyatları ortalama yüzde 12, yoğurt yüzde 14, tereyağı yüzde 22, peynir yüzde 26 zamlandı.

BİR LİTRESİ 12,63 TL’YE ÜRETİLİP 11,50 TL’YE SATILIYOR

2018 Ağustos’taki kur kriziyle başlayan maliyet artışları, o dönem süt ve süt ürünlerinde hemen her ay yeni bir zamma neden olmuş; sonraki dönemlerde ise süt üreticisinin zararına satış yapmasıyla ineklerini kesime göndermesi kriz tırmanmıştı.

Geçen seneden bu yana süt ve süt ürünlerinin sürekli zamlanmasının altında yatan en önemli neden, maliyetini karşılamayan süt üreticisinin süt veren ineklerini kesime göndermesi ve bu durumun artık üretim verilerine yansıması…

TÜİK’in son verisine göre, içme sütü üretimi haziranda yüzde 11,2 azaldı. Yılın ilk 6 ayında üretimdeki en büyük düşüş ise yüzde 15,2’lik azalmayla tereyağında gerçekleşti.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) verilerine göre, sütün litresi 12,63 liraya üretiliyor.

Ulusal Süt Konseyi (USK) ise, çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Ağustos itibarıyla üreticinin eline litre başına net 11,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar vermişti. Bu da üreticinin litre başına zarar etmeye devam etmesine neden oluyor.

İlginizi Çekebilir Çiğ süte yüzde 35,2 zam

İlginizi Çekebilir Dünyada kuraklığın vurduğu zeytinyağı fiyatları Türkiye'de neden arttı?