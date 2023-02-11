Bir müteahhit daha gözaltına alındı

Gaziantep'te çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı.

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Gaziantep’te, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay İstanbul’da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” ve “imar kanununa muhalefet” suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

ATAŞEHİR’DE YAKALANDI, GAZİANTEP’E GÖNDERİLECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de söz konusu karar üzerine Akay’ı Ataşehir’de yakaladı.

Şüpheli Akay’ın emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep’e gönderileceği öğrenildi.

Gaziantep’te çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay İstanbul’da gözaltına alındı.

Akay’ın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

RÖNESANS REZİDANS’IN MÜTEAHHİTİ DE YAKALANMIŞTI

Dün de, Antakya’da yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Antis Yapı’nın sahiplerinden Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştı.

Sozcu.com.tr'ye konuşan kaynaklar, Coşkun'ın banka hesaplarından gün boyu para çekmeye çalışmasının şüphe uyandırdığını, banka personelinin şüphelerini üst mercilere ilettiklerini aktardı.

Hatay’daki en lüks yapılardan biri olarak bilinen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremde tamamen yıkılmıştı. (AA, DHA, SOZCU.COM.TR)

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