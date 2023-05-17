Bira üreticilerinin hisseleri seçim sonrası sert geriledi

Seçimlerin ardından borsada işlem gören bira üreticilerinin hisseleri geçen haftaki kazançlarını geri verdi.

Sozcu.com.tr

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Borsada seçimlerin ardından yaşanan gerileme, bankacılık hisselerinin öncülüğünde gelse de alkollü içki üreticilerinin hisselerindeki düşüş de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı ve ikinci tura kalan seçimin ardından bira şirketlerinin hisseleri, seçimden bir hafta önceki kazançlarının tamamını geri verdi.

Hisselerin gerileyişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oylamadan birinci çıkması ve ikinci turda seçilme ihtimalinin arttığı görüşlerinin güçlenmesi etkili oldu.

GEÇEN HAFTAKİ KAZANÇLAR SİLİNDİ

Borsanın genelindeki gerilemeyle birlikte Türk bira şirketleri de kazançlarını geri verdi. BIST 100 endeksi, seçimden önceki hafta yüzde 17 primlenirken seçimden sonraki 2 işlem gününde yüzde 7,5 geriledi.

Borsa bugün kısmen yükselse de cuma günkü kapanışın yüzde 3 gerisinde kaldı. Seçimden önceki hafta yüzde 24’e yakın prim yapan bankacılık endeksi, cuma günkü kapanıştan bu yana 17,95 geriledi.

BİRA HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Bira üreticileri ise borsadaki aşağı yönlü harekette başı çekti. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii, seçimden sonraki üç işlem gününde bir önceki haftaki yüzde 22,5’lik kazancının tamamını geri verdi.

Borsada işlem gören bir diğer bira üreticisi olan Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii hisselerinde de geçtiğimiz haftaki kazançlar silindi. Geçtiğimiz haftayı yüzde 6’lık kazançla kapatan şirket, hafta başından bu yana yüzde 8 değer kaybetti.

ALKOLÜ ÜRÜNLERE DÖNÜK BASKILAR ETKİLİ

AKP iktidarı döneminde içki tanıtımının yasaklanması ve alkollü içeceklerdeki vergilerin fahiş bir şekilde artması gibi faktörler üreticiler üzerinde de baskı yaratıyordu.

Konu ile ilgili Bloomberg News’e değerlendirmelerde bulunan ICBC Securities Araştırma Birimi Başkanı Burak İşyar, yatırımcıların muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda alkol satışına ilişkin kuralların gevşetileceğini fiyatladığını belirtek “Beklentiler değiştikçe psikolojik iyimserlik eriyip gidiyor” dedi.

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