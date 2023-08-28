Birleşik Metal-İş, Toplu İş Sözleşmesi’ndeki taleplerini açıkladı

Birleşik Metal-İş Sendikası, 2023-2025 dönemini kapsayacak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki (TİS) taleplerini açıkladı.

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Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, yapılan toplu iş sözleşmesinin, özel sektördeki en büyük ve en fazla işçi kapsayan sözleşme olduğunu söyledi.

Bu dönem yapılacak toplu iş sözleşmesinin sendikanın örgütlü olduğu 34 işletmeye bağlı yaklaşık 12 bin işçiyi kapsadığını aktaran Serdaroğlu, ücret zammı tekliflerinin 3 bölümden oluştuğunu belirtti.

Serdaroğlu, son yıllarda asgari ücret artışı ile ücret zamları artışı arasındaki makasın çok açılması nedeniyle işçilerin gelirlerinin asgari ücrete çok yaklaştığını ifade ederek, 10-15 yıl kıdemi olan işçilerin asgari ücretin biraz üzerinde bir rakam alır hale geldiğini kaydetti.

“KIDEME BAĞLI BİR ÜCRET ZAMMI KAÇINILMAZ HALE GELDİ”

Kıdeme bağlı bir ücret zammının kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Serdaroğlu, şöyle konuştu:

“Bu nedenle her kıdem yılı için saat ücretlerine 2,50 lira verilmesini teklif ediyoruz. Ayrıca bu iki zamdan sonra tüm işçilerin saat ücretlerine seyyanen 77 lira ücret zammı teklif ediyoruz. 3 kalemden oluşan ücret zammı teklifimizin karşılığı oransal olarak ilk 6 aylık dönem için yüzde 140,5’tir. Bu teklifimiz ilk 6 aylık dönem için ortalama ücrette ikramiye dahil net 20 bin 587 liraya denk gelmektedir. Teklif ettiğimiz bu zam oranı ile ortalama bir metal işçisinin ücreti ikramiye dahil net 35 bin 64 lira olacaktır. Bu tutar bugün asgari düzeyde geçinebilecek bir ücrettir.”

Diğer altışar aylık ücret zammı tekliflerinin ise altı aylık dönemdeki enflasyon oranına 8 puan eklenmesi şeklinde olduğunu ifade eden Serdaroğlu, sosyal haklarda da ilk 6 aylık dönem için ortalama yüzde 450 oranında artış teklif ettiklerini dile getirdi. (AA)

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