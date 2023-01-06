Birleşme ve satın alma tutarı 2022’de 86,2 milyar TL oldu

Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun karara bağladığı özelleştirme, şirket birleşme ve satın alma tutarı 2022 yılında 86.2 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun karara bağladığı özelleştirme, şirket birleşme ve satın alma tutarı 2022 yılında 86.2 milyar TL oldu.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada geçen yıl kurum tarafından toplam 245 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işleminin incelendiği belirtilerek; özelleştirmeler hariç toplam işlem büyüklüğünün ise 72.2 milyar lira olduğu ifade edildi.

EN ÇOK İŞLEM ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE

Rapora göre, 2022’de hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlemin, 8 işlem adediyle “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanında; en yüksek işlem değerinin ise yaklaşık 8.35 milyar TL ile yine aynı alanda olduğu belirtildi.

İncelenen 7 özelleştirme işlemi “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı”, “havalimanı işletmeciliği”, “doğalgaz ithalatı ve dağıtımı” ile “imalat” sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin olurken, en yüksek bedelli özelleştirme işlemi de yaklaşık 9.75 milyar TL ile “havalimanı işletmeciliği” alanında oldu.

HOLLANDA VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ÖNE ÇIKTI

2022’de yabancı yatırımcılar tarafından 36 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü.

Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada beşer işlem ile Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri kökenli yatırımcılar bulunuyor.

Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 43 milyar TL oldu.

2022’de ayrıca, yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 145birleşme ve devralma işlemi incelendi.

Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 5 trilyon 570 milyar TL oldu. (SOZCU.COM.TR, REUTERS)

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