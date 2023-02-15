BİSAM: Açlık sınırı ocak ayında 8 bin 782 TL’ye yükseldi

Türk-İş verilerinden sonra BİSAM verileri de, yılın daha ilk ayında asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ortaya koydu. 2022 Aralık'ta 8 bin 167 TL olan açlık sınırı, 2023 Ocak'ta 8 bin 782 TL'ye çıktı. Yoksulluk sınırı ise ocak ayında 30 bin TL'yi aştı.

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Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), 2023 Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ocak 2023 için 8 bin 782 lira oldu.

Böylece 2023 asgari ücreti, Türk-İş verilerinden sonra BİSAM’ın açıkladığı açlık sınırı rakamı da altında kalmış oldu.

Geçen yıl yılın ikinci ayında açlık sınırının altında kalan asgari ücret, bu yıl daha işçinin eline geçmeden açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş, Ocak 2023’te açlık sınırının 8 bin 864 TL’ye yükselerek asgari ücretin üzerine çıktığını açıklamıştı.

BİSAM verilerine göre, bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise ocak ayında 30 bin 379 TL’ye yükseldi.

GÜNLÜK HARCAMA TUTARI 300 TL’Yİ YAKLAŞTI

BİSAM verilerine göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 385 TL oldu.

Bu değer yetişkin bir kadın için 2 bin 276, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 471, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.651 lira olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK HARCAMA GRUBU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Günlük harcamalarda Ocak 2023'de en yüksek maliyet grubunu, 106 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 41.76 lira oldu.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 47 liraya ulaşırken; ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23.4 lira; yumurta için 6.9, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,8 liraya ulaştı.

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