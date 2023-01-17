Bodrum’da oteller konut ve rezidansa dönüşüyor

Bodrum'da otel yöneticileri son zamlarla birlikte nefes alamaz hale geldiklerini belirterek, on bine yakın tesisin konut ve rezidansa dönüştürüldüğünü açıkladı. Turizmciler ayrıca, "Böyle giderse Bodrum'da otel kalmayacak" diye uyardı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesinde profesyonel turizmciler son zamlarla birlikte otelcilerin nefes alamaz hale geldiğini belirterek zamlara sert tepki gösterdi.

Bodrum'da onlarca otelin tesisin kapanarak turizm sektöründen çıktığı ve kiralama yöntemi ile konut ve rezidansa dönüştürüldüğü belirtildi. Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Sabahattin Duman, konu ile ilgili SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu.

TURİZMCİYİ 2023’TE BU SORUNLAR BEKLİYOR

Duman yaptığı açıklamada 2023 yılı turizm sezonunda otelciyi ve turizmciyi bekleyen sıkıntıların şöyle sıraladı;

“Gıda maliyetlerindeki aşırı artış, enerji maliyetlerinin zirve yapması, asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, Ukrayna- Rusya savaşının devam etmesi sonucu talep daralması, kira fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle ilçede çalışacak personel bulunamaması, ÖTV artışı ile gelen içki zamları ve seçim takvimindeki belirsizlik”

Bunların üzerine yüzde 2 olarak uygulanacak olan konaklama vergisini de ekleyen Duman şöyle devam etti;

“Konaklama vergisinde katmerli uygulama var. Adı konaklama vergisi fakat oda fiyatı ile birlikte tahsil edilen yiyecek içecek hizmetlerinden de konaklama vergisi adı altında yüzde 2 vergi alınıyor. Bu çok büyük bir haksızlık”

KİRADAN YARARLANMAK İÇİN KONUTA DÖNÜŞÜYOR

Sabahattin Duman ilçede otel, motel ve pansiyon tipi turizm tesislerinin birer birer kapanarak yüksek kiralardan yararlanmak için konut ve rezidansa dönüştürüldüğünü, yukarıda sayılan nedenlerle turizmcinin dayanamaz hale geldiğini belirterek şöyle konuştu;

“Bodrum'da on bine yakın yataklı tesis, konut ve rezidansa dönüştürüldü. Böyle devam ederse Bodrum'da otel kalmayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bizim haklarımıza sahip çıkmasını istiyoruz. Oteller daha fazla yükü kaldıramaz”

İlginizi Çekebilir Bodrum Belediyesi geri adım attı: Cengiz’e verilen ruhsat iptal edildi

İlginizi Çekebilir Muğla turizmine kruvaziyer dopingi

İlginizi Çekebilir Bodrum ve Çeşme’de otel yapıp ev diye satan müteahhitler yandı!