Bodrum’un orta yerindeki arazi haraç mezat özelleştirildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılan 4 bin 731 metrekare hazine arazisi, 86 milyon TL. ye satıldı.
AKP iktidarı kamuya ait mülkleri, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyı kesimdeki değerli arazileri özelleştirme yoluyla satmaya devam ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Özelleştirme Dairesi tarafından satışı yapılan hazine arazilerine bir yenisi daha eklendi.
Bodrum'un Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki 4 bin 731 metrekarelik hazine arazisi 86 Milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren NG Otellerini bünyesinde barındıran NG Kütahya Seramik Porselen Turizm Anonim Şirketi'ne satıldı.
Satış işlemleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.