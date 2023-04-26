BoE Başekonomisti Pill: İngiliz halkı daha fakir olduğunu kabul etmeli, ücret artışı istememeli

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, İngiltere'deki insanların daha fakir olduklarını kabul etmeleri ve ücret zammı talep etmemeleri gerektiğini, aksi takdirde fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen bir podcast yayınına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pill, maaş artışı talep eden insanların ve fiyatları yükselten işletmelerin enflasyonu artırdığını ve fiyatların ekonomi genelinde daha da yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Şirketlerin ve işçilerin enflasyonun etkisini birbirlerine aktarmaya çalışarak kalıcı enflasyon riski yarattıklarını belirten Pill, şu ifadelere yer verdi:

“Yani bir şekilde Birleşik Krallık'ta birinin daha kötü durumda olduğunu kabul etmesi ve daha yüksek ücretler veya enerji maliyetlerini müşterilere yansıtması vb. için fiyatları yükselterek gerçek harcama gücünü korumaya çalışmaktan vazgeçmesi gerekiyor”

Pill ayrıca artan enerji fiyatlarının İngiltere ekonomisi üzerindeki etkilerine atıfta bulunan açıklamalar yaptı.

İnsanların daha kötü durumda olduklarını kabul etmekte isteksiz olduğun ve İngiltere’nin doğalgaz ithalatçısı olduğunun altını çizen başekonomist, “Eğer aldığınız şey sattığınıza göre artarsa durumunuzun daha kötü olacağını anlamanız için çok fazla ekonomist olmanıza gerek yok” dedi.

İNGİLTERE’DEKİ FAİZ VE ENFLASYON ORANLARI

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan artışla yüzde 4,25'e yükselterek üst üste 11. kez faiz artırımına gitti.

Faiz oranlarını belirleyen Para Politikası Kurulu, yediye karşı iki çoğunlukla son artış lehine oy kullandı. Açıklamada “maliyet ve fiyat baskılarının yüksek kaldığını” söylendi.

Diğer bir yandan son açıklanan enflasyon verilerine göre ülkede enflasyon çift hanede kalmaya devam etti. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 10.1′ e düşerek beklentilerin altında bir düşüş kaydetti.

Yıllık tüketici enflasyonunun mart ayında yüzde 9,8'e düşerek ekim ayındaki 41 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11,1'den uzaklaşacağı tahmin ediliyordu.

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