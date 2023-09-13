BofA, Türk bankaları için hedef fiyatını yükseltti

Bank of America (BofA) Türk bankaları için bir raporu kaleme aldı. BofA, sektörün toparlanmaya başladığını ve özel bankaların performansının artacağını öngördü. Raporda Türkiye'ye dair enflasyon ve faiz tahminleri yer aldı.

Sozcu.com.tr

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BofA, özel bankaların geleceğe dönük beklentisini yansıtan fiyat defter değeri oranının artacağını belirtti ve bankaların durumunda iyileşmeye işaret ederek hedef fiyatlarını yükseltti.

Raporda, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’nın 2025’te özsermaye kârlılığının yüzde 30’un üzerinde olacağı tahmin edilirken, Akbank’ın gevşetilen düzenlemelerle faaliyetleri üzerindeki basıncın azalabileceği belirtildi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ TAHMİNLERİ

Banka’nın raporunda öne çıkan vurgular şöyle oldu:

* 2023 sonunda Türk bankalarının neredeyse on yıldır ilk kez fiyat defter değeri oranı çarpanının 1,0 katsayıyla işlem göreceğini öngörüyoruz.

* Daha fazla siyasi istikrarın özsermaye maliyetinin düşürmesi ile fiyat defter oranının 1,2 katsayıyla işlem görmesinin makul olduğunu düşünüyoruz.

* Önümüzdeki dönemde yüksek risk öngördüğümüz için devlet bankalarında düşük performans tahmin ediyor.

* Özel bankalar için 12 aylık dönemde fiyat defter değeri oranını yukarı yönlü olmasını öngörüyoruz. Geçmişe kıyasla daha yüksek marjlar ve daha destekleyici düzenlemelerin özsermaye kârlılığını yukarı taşıyacağını öngörüyoruz.

* Özel bankalar için özkaynak karlılığının hem enflasyonu hem de ortalama özkaynak karlılığını aştığı ilk yıl olarak 2025’i öngörüyoruz.

EKONOMİ TAHMİNLERİ

Raporda Türkiye ekonomisinin geleceğine dair tahminler de yer aldı. Banka, faiz, kur ve enflasyon tahminleri ile ilgili şunları söyledi:

* Son dönemde ortodoksluğa yönelişin ve iyi tasarlanmış orta vadeli programın uluslararası kredibiliteyi artırdığını, yurt içi akımların ise yüksek enflasyon nedeniyle yükselişe geçtiğini düşünüyoruz.

* 2023 yıl sonu enflasyonun yüzde 70, 2024 yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 40 olacağını, enflasyonun Mayıs 2024’te yüzde 78 ile zirve yapacağını öngörüyoruz.

* Politika faizlerini ise 2023 yıl sonunda yüzde 30 seviyesine ve Mart 24’teki yerel seçimlerden sonra yüzde 45’e tırmanmış olarak görüyoruz.

* Dolar/TL’yi 2023 sonunda 31 seviyesinde, yani mevcut seviyeden yaklaşık yüzde 15 yukarıda öngörüyoruz.