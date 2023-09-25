Booking’e AB’den kötü haber

AB, Booking'in çevrimiçi seyahat acentesi Etraveli'yi satın almasını engelledi.

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Avrupa Birliği (AB), konaklama ve uçak bileti rezervasyonu hizmetleri sunan Booking’in Etraveli’yi satın almasına izin vermedi.

AB Komisyonu, Booking’in Etraveli’yi satın almasının, çevrim içi seyahat acenteleri pazarında rekabeti kısıtlayacağını ve tüketiciler için daha yüksek fiyatlara neden olacağını tespit etti.

AB Komisyonu Üyesi Didier Reynders, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, Booking Holding’in ETraveli’yi satın alma teklifinin AB kurallarıyla uyumlu bulunmadığını ve bu nedenle yasaklandığını açıkladı.

MALİYETİ ARTIRACAKTI

“Komisyon, Etraveli’nin Booking tarafından satın alınmasını engellemeye karar verdi” diyen Reynders, Booking’in ETraveli’yi satın almasının çevrim içi seyahat acenteleri pazarındaki hakim konumunu güçlendireceğini, oteller ve tüketiciler için daha yüksek maliyetlere neden olacağını belirtti.

Booking Holding, bünyesinde Booking.com, Rentalcars, Priceline, Agoda, Kayak, Momondo ve Cheapflights gibi siteleri bulunduruyor. ETraveli ise Gotogate, My Trip, Seat24 ve SuperSaver markalarıyla uçuş bileti hizmetleri veriyor.

Booking, 2021 yılında Etraveli’yi 1,63 milyar avroya satın almayı teklif etmişti.

Avrupa’da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemekle sorumlu olan AB Komisyonu, tekabete aykırı birleşme ve satın almaları engellemek için ilgili şirketlere gerekli önlemleri almaları için talimat verebilir veya birleşmeyi tamamen yasaklayabiliyor. (AA)