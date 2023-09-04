Borç batağındaki öğretmenler ek iş kovalıyor

Alım gücü düşen ve düşük zamla birlikte kamudaki maaş adaletsizliğine maruz kalan öğretmenler ek iş yaparken, vergi müfettişleri de çaycıdan akademisyenler temizlik görevlisinden daha az maaş alıyor.

Başak KAYA

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Öğretmen maaşlarına düşük oranda zam yapılması, kamudaki maaş adaletsizliğini daha da artırırken, 2002 yılında asgari ücretin 3.45 katı olan öğretmen maaşı 2023'te asgari ücretin 1.88 katına kadar indi. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması için en alt kademedeki memura yüzde 85 zam yapıldığını, öğretmen, akademisyen, doktor, mühendis gibi kamu görevlilerine ise zammın çok düşük tutulduğunu belirten CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, “Öğretmenlerin yüzde 95'i kredi kartı borçlusu ve yüzde 90'ının da bankalara borcu var. Üçte biri ise ek iş yapıyor. Öğretmenin maaşı yetmiyor, geçinemiyorlar'' dedi.

HEPSİ BORÇ BATAĞINDA

AKP iktidarları döneminde öğretmenlerin borç batağına saplandığını, mesleğin itibarsızlaştırıldığını aktaran Kanko, öğretmenlerin modern köle haline geldiğini belirtti. AKP iktidarında 22 yılda öğretmenin alım gücünün yüzde 46 oranında düştüğünü belirten Kanko, şöyle devam etti: “Sözleşmeli, vekil öğretmenlik uygulamalarıyla sosyal ve özlük hakları ellerinden alınan eğitim emekçilerinin sorunları çığ gibi büyüyor. 2002 yılından bu yana öğretmen maaşları asgari ücrete oranla yüzde 46 oranında düştü. Asgari ücrete oranla maaşı eriyen eğitim emekçisi öğretmenlerimizin bugünkü koşullara göre en düşük 39 bin 336 TL maaş alması gerekirken mesleğe yeni başlayan sözleşmeli bir öğretmene 21 bin 500 lira maaş verilmektedir. Bir ay boyunca 144 saat derse giren ücretli bir öğretmen ise ay sonunda en fazla 8 bin 280 TL alıyor.''

Vergi müfettişi çaycıdan daha az maaş alıyor

Yaşanan maaş sorununun öğretmenler dışında memurları da etkilediğini kaydeden Muhip Kanko, “Son düzenleme ile kamu kurumlarındaki temizlik görevlisi, çaycı, şoför gibi işçi kadrosunda çalışanlar, üniversite mezunu çalışanlardan daha yüksek maaş almaya başladı. Üniversitede doktor unvanlı bir akademisyen, temizlik görevlisinden, vergi müfettişi çaycıdan, mühendis de yanında çalışan işçiden daha düşük maaş alıyor” dedi. Kanko, dünyanın hiçbir yerinde ilkokul mezunu bir temizlik personelinin doktoralı bir akademisyenden daha yüksek maaş alamayacağını belirtti.