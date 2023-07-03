Borçla ayakta duruyorlar

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2022 yılı genel faaliyet raporuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılında 201 milyar 603 milyon ödeneği, borç verme gideri olarak ayrıldı. Ancak ek ödeneklerle birlikte yapılan harcama 209 milyar 944 milyon TL’ye çıktı.

Deniz AYHAN

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TCDD VE TÜRASAŞ'A DA BORÇ

Geçmişte kâr eden ancak son yıllarda zarar etmeye başlayan Çaykur, Türkşeker, Tigem ve Et ve Süt Kurumu gibi kamu iktisadi teşebbüsleri zararlarını Hazine'den borç alarak kapatmaya çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dört kuruluşa 2022 yılında 5 milyar 661 milyon TL borç verdi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca gıda arz fiyatlarının dengelenmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 10 milyar TL, Demiryolu sektörünün kamu sermayeli kuruluşlar aracılığıyla geliştirilmesi kapsamında TÜRASAŞ ve Devlet Demiryolları'na toplam 34 milyar 769 milyon TL borç ödemesi yapıldı.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının vatandaşlara yansıtılmaması için de Hazine kesenin ağzını açtı. Bunun için BOTAŞ ve EÜAŞ'a da destekte bulundu. 5 milyar TL'si görevlendirme giderleri, 121 milyar 360 milyon TL'si sermaye transferleri olmak üzere BOTAŞ'a toplam 126 milyar 360 milyon TL ve EÜAŞ'a sermaye transferi kapsamında 11 milyar 414 milyon TL kaynak aktarıldı.