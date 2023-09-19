Borcu vatandaşa yıkıyorlar

2022 yılbaşında 84 TL olan Ankara İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları, 2023 yılının başında 248 TL’ye yükseldi. Ardından yapılan yüzde 30 zamla 323 TL’ye çıktı. Geçtiğimiz gün yeniden zam geldi, bilet fiyatı 430 TL oldu.

Deniz AYHAN

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9 AYDA % 100 ZAMLANDI

Bilet fiyatlarına 2022 yılbaşından bu yana 8 kez zam yapılmış oldu. Bilet fiyatlarına birbiri ardına yapılan zamlar “TCDD borç yükünü, vatandaşa mı yıkıyor” diye düşündürdü. TCDD, geçen yılı 5 milyar 728 milyon 424 bin TL'lik Hazine borcu ile tamamlamıştı. TCDD'nin temmuz ayı itibarıyla borcu ise 7 milyar 412 milyon liraya çıktı.

Yılbaşında 215 TL'den 248 TL'ye, temmuzda 248 TL'den 323 TL'ye yükselen İstanbul-Ankara biletine dün itibarıyla yüzde 33 daha zam yapıldı ve 430 TL oldu. Böylece İstanbul-Ankara biletinde ocak-eylül dönemindeki zam oranı yüzde 100'e ulaştı. Ankara-Konya bileti yüzde 37 zamla 200 TL'ye yükseldi. Ankara-Eskişehir bileti yüzde 65 zamla 225 TL'ye yükselirken, Ankara-Sivas bileti yüzde 50 zamla 475 TL'ye, İzmit-Konya bileti yüzde 58 zamla 600 TL'ye ulaştı.

3.1 milyarın vadesi geldi

TCDD, geçen yılı 5 milyar 728 milyon 424 bin TL'lik Hazine borcu ile tamamladı. TCDD'nin temmuz ayı itibarıyla borcu ise 7 milyar 412 milyon liraya çıktı. TCDD'nin toplam 7.4 milyar TL'lik Hazine borcunun 3.1 milyar TL'sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu belirtildi. TCDD'ye bu yılın ilk 7 ayında ise bütçeden 21 milyar 648 milyon lira kaynak aktarıldı.

– ANKARA-İSTANBUL

Bilet fiyatı 323 TL'den 430 TL'ye çıkarıldı.

– ANKARA-KONYA

Bilet fiyatı 146 TL'den 200 TL'ye yükseltildi.

– ANKARA-ESKİŞEHİR

Bilet fiyatı 136 TL'den 225 TL'ye yükseltildi.

– ANKARA-YOZGAT

130 TL olan biletler 173 TL'ye yükseldi.