Borsa halka arz yarışında ilk 10’DA

Borsa İstanbul, 2023 halka arz yarışında Londra, Frankfurt ve Milano borsalarının önüne geçerek 9’uncu sıraya yerleşti. İlk üçte ise Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Kontrolden çıkmış enflasyon Borsa İstanbul'daki yükselişi körüklerken, art arda gelen halka arzlar da dikkat çekiyor. Bu yıl 31 tane şirket halka arz oldu ve yaklaşık olarak büyüklüğü yaklaşık 50 milyar TL'ye ulaştı. Krediye erişim olanaklarının kısıtlı olması, daha düşük finansman olanağıyla oluşabilecek fırsatları değerlendirmek adına halka arzlar şirketler tarafında ilgi görmeye devam ediyor. Yaklaşık 50 tane daha şirketin de onay beklediği tahmin ediliyor. İngiliz Financial Times (FT) da Borsa İstanbul'daki bu performansa yer verdi. FT'nin haberine göre Borsa İstanbul, İngiltere'nin Londra, Almanya'nın Frankfurt ve İtalya'nın Milano gibi çok daha büyük borsalarını geride bırakarak halka arz yarışında öne geçti. Halka arzlardaki artış Türkiye'yi 9. sıraya taşıdı. Halka arzlarda ilk üç sırada Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. İlk 10'da sadece Romanya Avrupa ülkesi olarak Türkiye'nin önünde yer aldı.

COŞKU ENDİŞE YARATIYOR

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, temmuzda Borsa İstanbul'a toplam 620 bin yatırımcı katılmış. Bu katılımcıların 400 bini 1.000 TL-5.000 TL arası portföye sahip. Yeni yatırımcıların yüzde 65'inin ise halka arz yatırımcısı olduğu görülüyor. Piyasalardaki mevcut coşkunun, sermaye piyasalarında düşük kaliteli şirketleri çekebileceği endişeleri bulunuyor. Bazı uzmanlar, belirli halka arzların bankaların ve aracı kurumların yetersiz araştırma kapsamı ve yatırımcı ilişkileri olan kamuya açık şirketlere dönüşebileceğinden endişe ediyorlar.

2022'den bu yana yüzde 318 artış

Yatırımcı akını sonrasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2002 başından bu yana yüzde 318 arttı. Borsadaki yükseliş daha çok şirketin borsaya girmesini teşvik etti. Son iki yılda halka arz olan şirketleri izleyen BIST Halka Arz Endeksi 2022 başından bu yana yüzde 550'den fazla arttı. Son uygulanan derin negatif faiz politikaları, mevduat faizinin çok düşük kalması ve döviz işlemlerine dönük kısıtlamalar, borsanın vatandaşlar için önemli bir adres olmasında etkili oldu.

Bir haftada 440 bin kişi

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısında tarihi artış devam ediyor. MKK verilerine göre, borsada yatırımcı sayısı 22 Ağustos itibarıyla 6 milyon 75 bin 325'e yükseldi. 15 Ağustos-22 Ağustos döneminde artış 440 binle astronomik bir seviyeye ulaştı. Yılbaşından bu yana borsadaki yatırımcı sayısındaki artış ise 2.3 milyon kişi oldu. Borsada yatırımların portföy değeri de yılbaşından bu yana yaklaşık 3.1 trilyon TL'lik artışla 9.3 trilyon TL'ye yükseldi.