Borsa’daki dalga yatırımcının başını döndürüyor

Mevduat ve altın gibi yatırım araçlarının getirisindeki artış Borsa İstanbul’u zorlarken, hisselerdeki sert iniş çıkışlar risk sevmeyen yatırımcıyı kaçırıyor .

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Borsa İstanbul, oldukça çalkantılı geçen ocak ayını yüzde 9.67 kayıpla geride bırakırken, şubat ayına da yüzde 5.29 oranında sert değer kaybı ile başladı. Borsadaki yükselişin adeta lokomotifi konumundaki banka hisselerinde cuma günü gözlenen toparlanma ve kayıpların önüne geçebilmek için alınan yeni açığa satış kuralının devreye girmesi hisselerdeki haftalık ortalama kaybı yüzde 3.74 ile sınırlayabildi. Cuma günü özellikle Kur Korumalı Mevduatlar'da gözlenen toparlanma ve güçlü banka bilançoları hisselerin yükselişine destek verince BIST 100 endeksine olumlu bir katkı sundu. Açığa satışlarda yukarı adım kuralı ise cuma günü itibarıyla hisselerdeki yüzde 3 ve üzeri değer kayıplarında otomatik olarak uygulanmaya başladı.

RİSKLER BİRİKTİ

Bu yeni tedbirin piyasadaki kara bulutları dağıtmaya ne kadar yeteceği bilinmiyor fakat alternatif yatırım araçlarının getirisindeki artışa dikkat çeken uzmanlar, mevduat faizlerindeki artış, Kur Korumalı Mevduat faizi üzerindeki sınırın gevşetilmesi, altının yükselişi, Bitcoin öncülüğünde kriptoların değer kazanması gibi gelişmelerin Borsa İstanbul'u zorladığına dikkat çekiyor. Tüm bunlara ek döviz kuru üzerinde biriken baskı, ortak satışları, halka arzlar ve 14 Mayıs seçimleri sonrası uygulanacak politikalara yönelik belirsizlikler de borsada aşağı yönlü riskleri artırırken uzmanlar Borsa İstanbul'un kısa vadede dünyadan negatif ayrışmaya devam edeceğini öngörüyor.

Altın ve Euro kaybettirdi

BIST 100 endeksi, en düşük 4.479 ve en yüksek 5.232 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3.74 azalarak 4.997 puandan tamamladı.Bu hafta dolar yüzde 0.06 kazançla 18.8250 liraya çıkarken, Euro da yüzde 0.23 azalarak 20.3970 liraya geriledi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2.06 değer kaybıyla 1.141 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1.63 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2.66 değer kaybetti.