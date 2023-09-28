BOTAŞ Moldova’ya da gaz satacak

BOTAŞ, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'nın ardından Moldova'ya doğalgaz tedariki için anlaşma yaptı.

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BOTAŞ, dün Romanya ile yapılan anlaşmanın ardından bugün de Moldova ile doğalgaz ihracat anlaşması yaptı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre BOTAŞ, bugün imzalanan anlaşmayla birlikte 1 Ekim’den itibaren Moldova enerji piyasasında faaliyet gösteren East Gas Energy Trading şirketine doğalgaz sağlayacak.

Anlaşma kapsamında günde 2 milyon metreküp, yani yıllık 0.7 milyar metreküp doğalgaz ihracatı yapılacak.

BOTAŞ yılın başında Bulgaristan, ağustos ayında Macaristan, dün ise Romanya’ya doğalgaz satış anlaşması imzalamıştı. (REUTERS)

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