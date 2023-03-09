BOTAŞ’ı rant için bölüyorlar

Özelleştirme ile halkın sırtına yeni yük binmesinden endişe ediliyor. Halkın vergileriyle yurdun dört bir yanına döşenen doğalgaz boru hatları elektrik hatları gibi özel şirketlerin kullanımına açılıyor. Şirketler yerli doğalgazı da dağıtacaklar.

Erdoğan SÜZER

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'yi (BOTAŞ) yeniden yapılandırma adı altında yerli ve yabancı şirketlere yeni rant kapısı açılıyor. AKP milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu yasa teklifine göre, halkın vergileriyle ülke geneline döşenen doğalgaz boru hatları özel doğalgaz şirketlerinin kullanımına açılacak. BOTAŞ ile birlikte şirketler de doğalgaz ithal edebilecek. Şirketler ithal ettikleri doğalgazı ya da çıkarılacak yerli doğalgazı satın alıp, halka ait boru hatlarını kullanarak halka satacak.

YENİ ŞİRKETLER KURULACAK

Düzenlemeyle BOTAŞ'ın doğalgazdaki hakimiyeti azaltılarak şirketler kârlı piyasaya ortak edilecek. BOTAŞ'ın devlet yetkisini kullanarak imzaladığı ya da Türkiye'nin siyasi ilişkileri kullanılarak çeşitli ülkelerle kamu adına yapılan doğalgaz kontratları yerli ve yabancı şirketlere devredilebilecek.

Düzenlemeyle daha önce devletin elinde olan elektrik dağıtımı gibi doğalgazın dağıtımı da özelleştirilecek. Özelleştirme nedeniyle elektrikte olduğu gibi doğalgazda da halkın sırtına yeni yüklerin binmesinden endişe ediliyor. Özel sektöre alan açmak amacıyla küçültülecek olan BOTAŞ'ın bünyesinde yeni şirketler kurulacak.

Şirketlerin işletme konusu, ticari unvanı, ortaklık yapısı gibi konular Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla mevzuata dönüştürülecek. Dönüştürme sürecinde BOTAŞ'ın yüklü kontratları şirketlere devredilerek piyasa payı aşağı çekilecek. BOTAŞ'taki uzun yılları kapsayan doğalgaz alım sözleşmelerinden hangilerinin hangi şirketlere devredileceğine ise Enerji Bakanlığı karar verecek.

İTHAL GAZ PAHALANABİLİR

Söz konusu düzenlemeye göre, BOTAŞ ile birlikte piyasaya girecek yerli ve yabancı şirketlerin yurt dışından yapacakları doğalgaz ithalatı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) izin alınacak. Kurul, doğalgaz ithal edilecek ülkeye, bu ülkeyle BOTAŞ'ın kontratının olup olmadığı gibi konulara bakıp, gerekirse ithalata onay vermeyecek. Ancak Türkiye'den BOTAŞ'la birlikte birçok yerli ve yabancı şirketin doğalgaz talebiyle piyasaya ‘alıcı' olarak girmesi nedeniyle ithal doğalgazın fiyatının yükselmesinden endişe ediliyor.