BOTAŞ’tan sanayi gazına indirim

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında; elektrik üretim amaçlı gaz toptan satışında yüzde 16,67 indirim yaptı.

Sozcu.com.tr

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında; elektrik üretim amaçlı gaz toptan satışında yüzde 16,67 indirim yaptı.

Söz konusu karar, BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan açıklama ile duyuruldu.

Şubat ayı tarifelerini yayımlayan BOTAŞ hane, küçük sanayi ve konaklama tesislerinin gaz tarifesinde değişiklik yapmadı.

Açıklamada, sanayide kullanılan gaz fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yüzde 24,77 ile yüzde 38,45 oranlarında indirim gerçekleştiği belirtildi.

AVRUPA’DA FİYATLAR 5 AYDA YÜZDE 83 GERİLEDİ

Öte yandan, Avrupa'da doğalgaz fiyatları ılıman geçen kış dönemi ve depolardaki doluluk oranının yüksek seyretmesine bağlı olarak son 5 ayda yüzde 83 geriledi.

Türkiye’nin ithal ettiği doğalgazın fiyatları da büyük oranda Avrupa fiyatlarına endeksli.

Uzmanlar, son dönemde BOTAŞ’ın ithalat maliyetlerinin düştüğüne ve tarifelerde indirim ihtimalinin olduğuna işaret ediyordu.

YÜZDE 10’UN ÜZERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYORDU

Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest elektrik piyasasındaki tavan fiyatı dün düşürme kararı almasının ardından elektrik üretiminde kullanılan gazın fiyatında indirim yapılması bekleniyordu.

Ayrıca piyasada oluşan gaz fiyatı büyük sanayi kuruluşları için gaz fiyatının yüzde 10’un üzerinde düşeceğini gösteriyordu.

EPDK BAŞKANI ELEKTRİKTE DE İNDİRİM BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul’un dün aldığı kararla serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatı 4,200 TL/MWh'den 3,650 TL/MWh'ye düşürüldü.

Bu gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, dün yaptığı bir açıklamada “Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz” demişti.

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