Brezilya lideri Lula: BRICS para birimi kırılganlıkları azaltır

Brezilya Devlet Başkanı Lula, ortak BRICS para biriminin kırılganlıkları azaltacağını söyledi.

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS ülkelerinin ticari işlemlerde kullanacakları ortak bir para biriminin kırılganlıklarını azaltacağını belirtti.

Johannesburg’daki BRICS zirvesinin açılışında konuşan Lula da Silva, “BRICS üyeleri arasında ticaret ve yatırım işlemleri için bir para biriminin oluşturulması ödeme seçeneklerimizi artırır ve kırılganlıklarımızı azaltır” dedi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın ilk harflerinden türetilmiş bir kısaltma olan BRICS terimi, gelişmekte olan söz konusu ekonomiler için kullanılıyor. (REUTERS)

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