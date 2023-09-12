BTK’ya gelen şikayetlerde faturalar ilk sırada

BTK'ya posta ve mobil iletişim sektöründen gelen şikayetlerde personel, teslimat gecikmesi ve faturalandırma konuları öne çıktı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) geçen yıl posta sektörüne ilişkin 13,3 bin, mobil iletişim sektörüne ilişkin ise 52 bin 919 şikayet geldi.

BTK’nın “Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri” ve “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri” raporlarından yapılan derlemeye göre, posta sektöründe en fazla şikayet personel, mobilde ise faturalandırmayla ilgili oldu.

PERSONELDEN VE GEÇ TESLİMAT ŞİKAYETLERİ ÖNDE

BTK’ya CİMER ve bireysel dilekçe yoluyla geçen yıl posta sektörüne ilişkin yapılan şikayetlerin sayısı 13,3 bin oldu. Söz konusu şikayetlerin dağılımı incelendiğinde, Kuruma ulaşan başvurulardan şube/acente/ personel şikayetleri 6 bin 150 ile ilk sırada yer alırken, geç teslime ilişkin şikayetler 2 bin 229 ile ikinci sırada yer aldı.

Posta sektöründe, geçen yıl BTK’ya gelen şikayetlerin yüzde 46,4’ü şube/acente/personel, yüzde 16,8’i geç teslim, yüzde 13,4’ü kayıp-çalıntı, yüzde 4,8’i hasarlı teslim, yüzde 3,4’ü yanlış adrese-kişiye teslim, yüzde 2,1’i yanlış-eksik bilgilendirme, yüzde 1,9’uücretlendirme, yüzde 0,6’sı veri gizliliği ve yüzde 10,6’sı diğer kategorisinde yer aldı.

MOBİLDE VATANDAŞ FATURALARDAN ŞİKAYETÇİ

Mobil iletişim sektöründe ise, geçen yılın ilk çeyreğinde BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi üzerinden gelen şikayetlerin yüzde 51,4’ü İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) hizmetleriyle ilgili oldu.

Bu dönemde, bir milyon abone başına ortalama olarak İSS hizmetine yönelik 1531, uydu platform hizmetlerine yönelik 994, Kablo TV hizmetlerine yönelik 213, sabit telefon hizmetlerine yönelik 212 ve mobil hizmetlere yönelik 210 tüketici şikayette bulundu.

Mobil sektörde en fazla şikayete konu olan husus faturalandırmada, İSS hizmetinde en fazla şikayet bağlantı/ hizmet kalitesinde, Uydu Platform Hizmeti’nde en fazla şikayet abonelik işlemlerinde, Sabit Telefon Hizmeti’nde ise en fazla şikayet abonelik işlemlerine ilişkin olarak yapıldı. (AA)