Bu destekle çiftçi traktörün kontağını açmaz

Tarımsal desteklerden çiftçiler yine umduğunu bulamadı. Mazot ve gübre desteğinin ciddi bir hayal kırıklığı olduğunu belirten CHP’li Evrim Karakoz desteğin çiftçinin traktörün kontağını çevirmeye yetmeyeceğini söyledi.

Deniz AYHAN

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İktidarın açıkladığı tarımsal desteklerin çiftçiyi üretime teşvik etmekten uzak olduğu gibi, ülkeyi gıdada ithalata bağımlı hale getirme tehlikesi olduğu belirtildi. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “AKP iktidarı hem bu ülkede üretimi, tarımı ve çiftçiyi bitirmeye hem de bu ülkenin insanlarını gıdada dışa bağımlı hale getirmeye kararlı” açıklaması yaptı. 2023 yılında yapılacak tarımsal destekler ve destekleme miktarları önceki gün açıklandı. Çiftçi yine umduğunu bulamadı, beklediği desteği alamadı. Açıklanan desteklerin çiftçileri üretime teşvik etmekten uzak olduğunu dile getiren Karakoz, “Geçtiğimiz yıl 14 bin lira olan gübre bu yıl 21 bin lira. Aynı şekilde mazot 23 liraydı bugün 39 lirayı çoktan aştı” dedi.

GÜBRE YOKSA ÜRETİCİ YOK

Tohumluk ürünün fiyatının en az iki katı arttığını dile getiren Karakoz, “Gelin görün ki AKP iktidarının buğday, arpa, nohut, patates, pamuk ve fındık gibi ürünler için dekar başına verdiği gübre desteği hiç değişmemiş. Geçen yıl ne ise şimdi de o, gübre yoksa kaliteli ürün yok. Gübre yoksa üretici yok” dedi. Mazottaki desteğin dekar başına 2 lira ile 95 lira arasında yükselmesi karşısında bırakın çiftçinin tarlasını sürmesini, traktörünün kontağını bile çevirmeye yetmeyeceğini ifade eden Karakoz; “Dekar başına 8-9 litre mazot kullanan arpa, buğday, mercimek ve nohut üreticisi ya da dekar başına 21-22 litre mazot tüketen patates, pamuk ve çeltik üreticisi nasıl üretim yapacak” diye konuştu.

İktidarın çiftçiye sahip çıkması gerekiyor

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Ülkeyi kaosa sürükleyen bu iktidar, biraz olsun bu ülke vatandaşlarını ve çiftçiyi düşünüyorsa, girdi maliyetlerini göz önüne alarak açıklanan bu 2023 Yılı Tarımsal Desteklemeleri'ni günümüz koşullarına göre revize etmeli ve çiftçimize sahip çıkmalıdır” çağrısını yaptı.