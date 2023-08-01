Bu nasıl karar?

Emekli hakim Önder Tekin, TÜİK’in açıkladığı düşük enflasyon yüzünden yoksullaştığını belirtip dava açtı. Mahkeme, TÜİK’in zamlara etkisi olmadığı gerekçesiyle ret kararı verdi.

Erdoğan SÜZER

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çarşıya pazara uymayan enflasyon verileri yüzünden milyonlarca işçi, memur ve emekli her geçen gün daha da yoksullaşırken adaletin arandığı mahkemeden ilginç bir karar geldi. Emekli Danıştay Tetkik Hakimi Önder Tekin'in “TÜİK enflasyonu yüzünden yoksullaştım” diyerek açtığı davaya mahkeme, TÜİK'in maaşlara doğrudan bir etkisinin olmadığı gerekçesiyle ‘ret' kararı verdi. Tekin, şimdi davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor.

TÜİK YOKSULLAŞTIRIYOR DAVASI

Önder Tekin, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin memur ve emeklilerin yoksullaşmasına yol açtığı gerekçesiyle Ocak 2022'de hukuk mücadelesine başladı. Bu amaçla 2021 yılı son 6 aylık enflasyon artış oranlarına ilişkin TÜİK idari işleminin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. ANKA'ya konuşan Tekin, Danıştay'ın görev alanında olmasına rağmen dosyayı idare mahkemesine gönderdiğini, idare mahkemesinin ise TÜİK enflasyonunun maaşına doğrudan bir etkisinin bulunmadığı gerekçesiyle usulden reddettiğini söyledi. Bunun üzerine konuyu Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdığını belirten Tekin, buradan da ret gelmesi üzerine şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanacağını bildirdi. Ret kararlarının haklılığını değiştirmediğini belirten Tekin, “Bu kararı veren yargıçların aylıkları da kararı verdikleri tarihte TÜİK enflasyon artış oranlarıyla bağlantılı olarak artırılmıştı. Emekliler yoksul, emekliler aç. Bunun çaresi susup oturmak, kadere boyun eğmek değil. Burası hukuk devleti. Davalarımızı açacağız, sonuna kadar götüreceğiz. Davalarımız reddedilse de bizim haklılığımızı ortadan kaldırmayacak” ifadelerini kullandı.

Zamlar TÜiK'e göre hesaplanıyor

Memur ve işçi zammının her aşamasında TÜİK enflasyonu etkili oluyor. Memur zamlarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmelerinde gelecek 2 yılın enflasyon tahminleri dikkate alınıyor. Bu tahminler üzerinden her 6 ayda 1 olmak üzere 4 dönemin zam oranı belirleniyor ve TÜİK'in açıklayacağı enflasyonun zam oranını aşması halinde enflasyon farkının ödeneceği hükme bağlanıyor. Sendikaların işçi toplu sözleşme görüşmelerinde de geleceğe dönük zamlar ve farklarda yine TÜİK enflasyonu dikkate alınıyor.

Emeklilerin kaderi de TÜİK'in elinde

Emeklilerin zam kaderi, TÜİK'in açıklayacağı enflasyonla belirleniyor. Bu nedenle tüm emeklilerin gözü kulağı her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verilerinde oluyor. Memur emeklileri, mevcut çalışan memurlarla aynı şartlarda TÜİK verileri üzerinden zam alıyorlar. Diğer işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı da TÜİK'in her 6 ayda 1 açıkladığı enflasyonla aynı oranda bire bir belirleniyor. İktidar ağırlıkla seçim dönemlerinde olmak üzere TÜİK enflasyon zammını yetersiz görürse ‘refah payı' adı altında ilave zam yapıyor.