Bu teklif kabul edilirse ulaşımda büyük ucuzluk sağlanır

Toplu taşım araçlarında kullanılan akaryakıtta ÖTV ve KDV’nin kaldırılması için kanun teklifi verildi. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, 14 Mayıs’ta 19 lira olan mazotun 4 ayda 37 lirayı geçtiğini belirterek, “Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle, belediyelerin yaptığı toplu ulaşım hizmetleri zorlu bir sürece girmiştir” dedi.

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CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, toplu taşım araçlarında kullanılan akaryakıtta ÖTV ve KDV'nin kaldırılması için kanun teklifi verildi. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, 14 Mayıs'ta 19 lira olan mazotun 4 ayda 37 lirayı geçtiğini belirterek, “Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle, belediyelerin yaptığı toplu ulaşım hizmetleri zorlu bir sürece girmiştir” dedi.

TBMM Başkanlığına verdiği kanun teklifi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesinde değişiklik yapılarak toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıtta ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını öneren CHP'li Karakoz, şu ifadeleri kullandı.

19 LİRADAN 37 LİRAYA ÇIKTI

– 14 Mayıs 2023 tarihinden hemen önce 19 lira civarında olan mazotun litre fiyatı, 8 Eylül 2023 itibariyle 37 lirayı aştı. Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle, belediyelerin yaptığı toplu ulaşım hizmetleri zorlu bir sürece girmiştir. Sürekli yükselen akaryakıt fiyatları hem yerel yönetimlerin ekonomik olarak zorlanmalarına hem de kısıtlı olan bütçelerini ciddi şekilde zora sokmuştur.

– Okullar açıldı. Öğrencilerin ve velilerin üzerindeki ulaşım yükünün hafifletilmesi için belediye otobüslerinde ve toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttan KDV ve ÖTV alınmamalı ve indirim hemen ulaşım ücretlerine yansıtılmalıdır.

ULAŞIM ÜCRETİ VATANDAŞI RAHATLATMALI

Toplu ulaşım ücretlerindeki artışın vatandaşı daha da zor duruma bıraktığına dikkat çeken Karakoz, şöyle devam etti:

– Toplu ulaşıma yapılan zamlardan sonra, toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelenlerin ulaşıma harcadıkları para çok yükselmiştir. Vatandaşımızın bu durumla baş edebilmesi ancak ulaşım ücretlerinin azalmasıyla mümkündür. Bu da toplu taşıma araçlarıyla ulaşım hizmeti veren belediyelerin ulaşım fiyatlarında indirim yapmasından geçer.

– Hem vatandaş hem de yerel yönetimler için görünen tek çıkış yolu; toplu taşıma araçlarına aldıkları akaryakıttan ÖTV ve KDV'nin sıfırlanmasıdır. Bunun içinde yasal bir düzenleme yapılması şarttır. Yapılacak düzenleme ile hem toplu taşıma hizmetinin fahiş akaryakıt fiyatları karşısında yaşadığı krizden kurtulmasına önemli bir katkı sağlanacak hem de yurttaşlarımızın toplu taşımayı daha ucuza kullanabilmesinin önünü açacaktır.

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