Buğday ekimleri 20 gün ile 1 ay ileri kaydı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bölgeden bölgeye değişmekle birlikte buğday ekimlerinin genel olarak tamamlandığını belirtti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2023-2024 buğday üretim sezonunun başlamasını değerlendirdi.

Türkiye’de 6,7 milyon hektarda ekimi yapılan buğdayda 2024 üretim sezonunun başladığını bildiren Bayraktar, buğdayın diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de stratejik bir ürün ve tarım alanlarının vazgeçilmezi olduğuna işaret etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE DEĞİŞTİ

Bayraktar, buğday ekiminin bölgelere göre değişmekle birlikte eylül sonunda başlayıp aralık ayının ilk haftasına kadar devam ettiğine dikkati çekerek, iklim değişikliğine bağlı değişen yağış rejimi sebebiyle buğday ekimlerinin ekim ayı ortasına kaydığını bildirdi.

Bayraktar, “Eylül ayı sonunda ekim yapan çiftçimiz hemen hemen kalmadı. Bu yıl azalan yağışlarla birlikte artan sıcaklık, toprağın daha fazla kurumasına neden oldu ve ekim tarihlerini normaline göre ilden ile değişmekle birlikte 20 gün ile 1 ay ileri kaydırdı.” ifadesini kullandı.

Buğday üretiminin yüzde 93,3’ünü gerçekleştiren 50 ilde ziraat odalarından aldıkları verilere göre, ekim ayında bazı illerde kuru toprağa ekim yapan çiftçilerin, sulama yapmak zorunda kaldığını ve maliyeti arttığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

“Bölgeden bölgeye ve ilden ile değişmekle birlikte kasım ayı sonu itibarıyla buğday ekimleri genel olarak yüzde 50-90 arasında tamamlandı. Kasım ayında gerçekleşen yağışlar bazı illerde kar yağışına dönüştü. Bazı illerde şiddetli gerçekleşen yağışlar afete neden oldu. Bugünlerde ülke genelinde gerçekleşen yağışlar ile önümüzdeki günlerde beklenen muhtemel yağışların devam etmesi verimli bir üretim sezonu için önemlidir. Bu tarım yılında beklenen yağışların gerçekleştiği, kuraklığın ve diğer afetlerin olmadığı, yeterli miktarda girdinin kullanıldığı, çiftçilerimizin bol kazanç sağladığı, kaliteli ve yüksek rekolteli ürünlerin yetiştirildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz.” (AA)