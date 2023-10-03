Buğday fiyatları üç yılın dip seviyesine geriledi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ucuz Rus tahılı arzının yüksek olması ve ABD'de üretim tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidilmesiyle üç yılın dip seviyesine geriledi.

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Buğday fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ucuz Rus tahılı arzının yüksek olması ve ABD’de üretim tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidilmesiyle üç yılın dip seviyesine geriledi.

Ancak Arjantin ve Avustralya’da hasadın zayıf olacağı yönünde beklentiler kayıpları sınırladı.

Mısır ve soya fasulyesi geriledi.

ÜRETİM TAHMİNİNDE SÜRPRİZ YÜKSELİŞ

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları Wv1 Cuma günü 5.40 dolar/bushel ile Eylül 2020’den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0.3 azalarak 5.63 dolar/bushel, yani 206.9 dolar/ton seviyesine geriledi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Cuma günü ABD’de üretime ilişkin tahmini beklenmedik şekilde 1.734 milyar busheldan 1.812 milyar bushela yükseltmişti.

Mısır Cv1 yüzde 0.6 gerileyerek 4.85 dolar/bushel yani 190.9 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesi Sv1 yüzde 0.5 gerileyerek 12.70 dolar/bushel yani 466.6 dolar/ton seviyesine geriledi. (REUTERS)

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