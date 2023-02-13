Buğday fiyatlarında 6 hafta sonra zirve

Buğday fiyatları Karadeniz arzına ilişkin endişelerle 6 haftanın zirvesine yükseldi.

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Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Ukrayna’da devam eden savaşın Karadeniz’de arzı sekteye uğratma tehlikesi taşımasıyla Ocak ayının başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları Wv1 yılın başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 7.91 dolar/bushel yani 290.6 dolar/ton seviyesine yükselmesinin ardından yüzde 0.1 artıda 7.87 dolar/bushel, yani 289.2 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

SOYA FASULYESİNDE 7 AYIN ZİRVESİ

Soya fasulyesi fiyatları Arjantin’de yağış görülmemesi, Brezilya’da ise aşırı yağış gerçekleşmesinden kaynaklanan endişeler nedeniyle 7 ayın zirvesine yükseldi.

Soya fasulyesi Sv1 gün içince 15.53 dolar/bushel, yani 570.6 dolar/ton ile Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından, yüzde 0.3 yükselerek 15.46 dolar/bushel yani 568.1 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Mısır Cv1 yüzde 0.3 gerileyerek 6.78 dolar/bushel yani 266.9 dolar/ton seviyesine düştü. (REUTERS)

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