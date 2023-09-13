Bulgar alışveriş akını yine başladı

Gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluğun sona ermesiyle birlikte haziran ayından beri gelişleri azalan Bulgar ve Yunan turistler kente yeniden akın etmeye başladı.

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Edirne’de, gurbetçilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte sınır kapılarında oluşan yoğunluk sona erdi. Bu durum, Edirne’ye günübirlik alışveriş için gelen Bulgar turistlerin sayısını artırdı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hafta sonundan bu yana Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Edirne’ye 32 bin 412 Bulgar giriş yaptı. Yetkililer, Pazarkule ve İpsala Sınır Kapısı ile birlikte ülkeye alışveriş için gelenlerin sayısının 40 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Bulgar turistlerin kente ciddi anlamda katkı sağladığını söyledi.

Cingöz, “Gurbetçi sezonunun sonu geldiğinden ciddi anlamda Bulgar vatandaşı artık Edirne’ye alışverişe gelmeye başladı. Bulgarların gelişi Edirne ekonomisine fayda sağladığı gibi memleket ekonomisine de katkı sağlıyor. Burada, esnaf yapılması gereken zamları yansıtacak ama fırsatçılık yapmaması lazım. Bunun kıymetinin bilmesi lazım” dedi.

ÖNCEDEN BİZ GİDİYORDUK, ŞİMDİ ONLAR GELİYOR

Cingöz, önceden Türklerin Bulgaristan’a gittiğini ancak döviz kurunun etkisiyle artık Bulgarların Türkiye’ye geldiğini belirterek şöyle konuştu:

Özellikle Edirne’deki tatlı tüketiminin yüzde 80’ini Bulgarlar alıp götürüyor. Bunun yanında kozmetik ürünlerinin çoğunu onlar alıyorlar. Her şeyi alıyorlar, almadıkları bir şey yok. Bunun yanında geldikleri zaman günlük 1000- 1500 leva bandında harcıyorlar. Elimde istatistiki bir bilgi yok ama duyduğumuz bu. Burada döviz kurunun da farkı var. Esas ana geliş nedenlerinden birisi de bu. Biliyorsunuz, daha önce biz oraya gidip alışveriş yapıyorduk.”

Bulgar ve Yunan turistin halen ilk tercihinin Edirne olduğunu kaydeden Cingöz, “Edirne, Bulgar müşterisini kaybetmedi, kaybetmemeli de. Bunun için esnafa büyük iş düşüyor. Makul davranmaları lazım, fiyatlarda özellikle. Fiyatları çok fazla şişirmemeliler” ifadelerini kullandı.

‘ONLAR OLMAYINCA İŞİMİZ OLMUYOR’

Edirne’de tatlıcı dükkanı işleten Berat Kaplan, özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin yoğunlaşmasıyla işlerinin iyileştiğini söyledi.

Kaplan, “İşlerimiz iyi, gurbetçiler gitti, sınır kapılarında yoğunluk azaldı, Yunan ve Bulgar müşterilerimiz gelmeye başladı. Onlar da olmadı mı, işlerimiz olmuyor. Bizim müşterimizin yüzde 70-80’ini Bulgar ve Yunan müşteriler oluşturuyor diyebilirim. Bulgarlar özellikle baklava çok alıyor, Yunan müşteriler de yufka ağırlıklı alıyorlar. En hareketli sezonumuz başladı diyebiliriz” dedi.

YOĞUNLUĞUN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Pastacı esnafı Sevgi Seyrek de önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha artmasını beklediklerini kaydetti.

Seyrek, “Gurbetçilerin dönüşlerinin bitmesi ve sınır kapılarındaki yoğunluğun azalmasıyla Bulgar ve Yunan müşterilerimiz tekrar yoğunlaşmaya başladı. Baklava ve kuru pasta alıp, kahvemizi içmeden gitmiyorlar. Önümüzdeki günlerde inşallah daha yoğun şekilde gelecekler diye ümit ediyoruz” diye konuştu.

Bulgaristan’ın Haskovo iline bağlı sınır bölgesindeki Svilengrad ilçesinden gelen Milena Danskova, düğün alışverişi yaptıklarını belirtti.

Danskova, “Bugüne kadar Almanya’ya dönen çok fazla araç görüyorduk çünkü biz de sınıra yakın Svelingrad’da yaşıyoruz. Şimdi onların azalmasıyla sınır kapısı daha sakinleşti. Tam anlamıyla sakinleşti diyemem ama şu anda daha iyi. Birkaç elbise aldık çünkü yaklaşan bir düğünümüz var. Fiyatlar da bence makuldü. Ben kendime ayakkabı baktım. Kuzenim daha fazla para harcadı. Sanıyorum 100 leva civarında harcadı” ifadelerini kullandı. (DHA)

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