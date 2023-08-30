Burger King’e ‘Whooper burger küçük’ davası

Fast food devi Burger King'in Whooper isimli hamburgerini reklamlarda gerçeğinden daha büyük gösterdiği iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’li bir yargıç, Burger King’in Whopper hamburgerini menülerinde gerçekte olduğundan daha büyük gösterdiği iddiasıyla dava açılması gerektiğine hükmetti.

Dava, fast food devini reklamlarda hamburgeri daha etli bir köfte ve “ekmekten taşan” malzemelerle göstererek müşterileri yanıltmakla suçluyor.

Burger King’e karşı açılan toplu davada, Whopper’ın reklamlarında müşteriye sunulandan iki kat fazla et kullanıldığı ve yüzde 35 daha büyük gösterildiği iddia ediliyor.

İDDİALARI REDDETTİ

Burger King ise televizyon ve çevrimiçi reklamlarla müşterileri yanılttığı yönündeki iddiaları reddediyor.

Burger King sözcüsü kararın ardından yaptığı açıklamada, “Reklamlarımızda gösterilen alevde ızgaralanmış dana eti köfteleri, ülke çapında misafirlere servis ettiğimiz milyonlarca Whopper hamburgerlerinde kullanılan köftelerin aynısıdır” dedi.

Ancak Burger King daha önce yaptığı açıklamalarda “tam olarak resimdeki gibi” görünen hamburgerler sunmanın gerekli olmadığını savunmuştu.

DİĞER FAST FOOD ZİNCİRLERİNİN DAVALARI

Diğer fast food zincirleri de Burger King gibi yakın zamanda yanlış reklam iddiaları nedeniyle yasal zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Taco Bell, reklamı yapılan dolgunun yarısını içerdiği iddia edilen pizza ve dürümler sattığı için bu yılın başlarında ABD’de dava edilmişti.

Geçtiğimiz yıl New York’ta bir kişi McDonald’s ve Wendy’s’e karşı bir toplu dava açarak iki şirketi haksız ve aldatıcı ticari uygulamalarla suçladı.

Dava, McDonald’s ve Wendy hamburgerlerinin reklamlarda gerçekte olduğundan en az yüzde 15 daha büyük gösterildiğini iddia ediyordu