Bütçe 2022 yılında 139,1 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi, aralıkta 118,6 milyar TL açık verdi. Bütçe açığı 2022 yılında toplam 139,1 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2022’de toplam bütçe gideri 2 trilyon 941 milyar lira, bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti ve bunun sonucunda bütçe açığı yılın tamamında 139,1 milyar lira oldu.

Merkezi Bütçe 2022’de toplamda 171,8 milyar lira faiz dışı fazla verdi.

ARALIKTA BÜTÇE 118,6 MİLYAR TL AÇIK VERDİ

Aralık ayında bütçe gelirleri 255,2 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise 373 milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık ayında faiz dışı giderler 118,6 milyar TL olarak kaydedildi.

Aralıkta vergi gelirlerinin büyüklüğü ise 111,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 18 milyar 246 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 355 milyar 570 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç bütçe giderleri 355 milyar 570 milyon TL olarak gerçekleşti. Aralıkta 100,37 milyar TL faiz dışı açık verildi.