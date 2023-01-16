Nebati: Bütçe 2022’de 139,1 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022'de bütçenin 139,1 milyar lira açık verdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılı hedeflerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında bütçe rakamlarını açıkladı.

Nebati, “2022 senesinde toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira, bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti ve bunun sonucunda bütçe açığımız yılın tamamında sadece 139,1 milyar lira oldu” dedi.

Bakan Nebati’nin açıklamalarından ön plana çıkanlar şöyle;

-Toplamda 171,8 milyar lira faiz dışı fazla verdik. Dolayısıyla, küresel ekonomide sert türbülanslar yaşanırken, ülkemiz 4 yıllık aradan sonra 2022 yılında yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardı.

-Böylece, bütçe öngörümüzden 139,3 milyar, OVP hedefimizden ise 322,1 milyar lira daha düşük bir bütçe açığıyla seneyi kapatmış bulunuyoruz.

-Orta Vadeli Programda 131,4 milyar lira faiz dışı açık tahmininde bulunmuştuk. 2022 yılında sağladığımız yüksek bütçe performansıyla bu açığı telafi ettiğimiz gibi 171,8 milyar lira faiz dışı fazla vermeyi de başardık. Bu durum mutluluğumuzu ikiye katladı.

-OVP'de ilan ettiğimiz Gayri Safi Yurtiçi Hasıla rakamı esas alındığında, bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1 olarak gerçekleşeceğini görüyoruz.

-Ancak, öyle ki GSYH gerçekleşmelerinin OVP beklentilerimizden daha yüksek seviyede olacağına ilişkin öncü göstergeler, bütçe açığımızın da yüzde 1'in altında gerçekleşeceğini işaret ediyor.

-2022 yılındaki tüm zorlu koşullara rağmen son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini yakaladık. Bu yüksek performans, kesinlikle çok önemli bir başarıdır.

-Bütçe giderlerinin geçen yıla kıyasla en fazla artış gösterdiği harcama kalemlerinin; cari transferler, personel giderleri, yatırım harcamaları ve borç verme alanlarında olduğunu görüyoruz.

BÜTÇE GİDERLERİNİN EN FAZLA ARTTIĞI KALEMLER

Bakan Nebati bütçe giderlerinin en fazla arttığı kalemleri şöyle sıraladı;

-Kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarında önemli artışlar yaptık.

-Sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak hedefiyle kayda değer düzenlemeler gerçekleştirdik.

-Mahalli idarelere aktardığımız kaynakları artırarak vatandaşlarımıza yerelde sunulan hizmetlerin de kalitesinin artırılmasını sağladık.

-Ülkemizin büyüme potansiyelini artıracak yatırımlara daha fazla kaynak ayırdık.

-Yüksek oranlı enerji sübvansiyonları sağladık.

-Tarım sektörü yatırımları, kredi sübvansiyonları ve müdahale alımları ile tarımsal KİT destekleri için ilave harcamalar yaptık.

-Sosyal amaçlı harcamalara ayırdığımız kaynağı daha da artırdık.

İlginizi Çekebilir Özel sektörün yurt dışı kredi borcu kasımda azaldı