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Bütçe ocakta 32,2 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi ocakta 32,2 milyar TL açık verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:17 - 15 Şubat 2023 Güncellenme:
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Bütçe ocakta 32,2 milyar TL açık verdi

Merkezi Yönetim Bütçesi ocakta 32,2 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının ocak ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Merkezi yönetim faiz dışı dengesi ocakta 10,9 milyar TL açık verdi.  Bütçe giderleri ocakta yıllık yüzde 120 artışla 321 milyar TL oldu. Bütçe gelirleri ise ocakta yıllık yüzde 64 artışla 289,1 milyar TL oldu.

Bütçeden BOTAŞ’a 16 milyar TL transfer yapıldı.

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