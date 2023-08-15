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Bütçe temmuzda 48,6 milyar TL fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi temmuzda 48,6 milyar TL fazla verdi. Ocak-Temmuz döneminde bütçe açığı 434,6 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr
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Bütçe temmuzda 48,6 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, merkezi yönetim bütçesi temmuzda 48,6 milyar TL fazla verdi. Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 455,8 milyar TL, bütçe gelirleri ise 504,4 milyar TL oldu. Faiz dışı fazla ise 86,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Bütçe böylece yılın ilk 7 ayında 434,6 milyar TL açık verdi.

Ayrıntılar geliyor…

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