Büyük teknoloji şirketleri AB’de lobiciliğe 113 milyon Euro harcadı

Büyük teknoloji şirketlerinin Avrupa Birliği (AB) kurumlarına yönelik lobicilik harcamaları geçen yıl 113 milyon Euro'yu bulurken en fazla harcamayı Meta yaptı.

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Brüksel merkezli Corporate Europe Observatory ve Köln merkezli Lobbycontrol tarafından yapılan araştırmaya göre, büyük teknoloji şirketlerinin AB’ye yönelik lobi harcamaları geçen yıl yüzde 16,5 artarak 113 milyon Euro’yu buldu.

Araştırmaya göre, 2022 yılında toplam 651 şirket ve dernek, AB’nin dijital ekonomi politikalarına yön vermeye çalışmak için lobi faaliyetleri yürüttü.

EN FAZLA HARCAMA META’NIN

Teknoloji şirketleri arasında en fazla lobi harcaması yapan Meta oldu. Meta, AB’deki faaliyetleri için 2021’de 5 milyon 750 bin Euro harcarken geçen yıl bu rakam 8 milyon Euro’yu buldu.

Apple’ın AB’deki lobicilik harcamaları 2021’de 3,5 milyon Euro seviyesindeyken geçen yıl 7 milyon Euro’ya ulaştı.

Çip üreticisi Qualcomm’un lobi harcamaları da 1 milyon 750 bin Euro’dan 4 milyon Euro’ya çıktı.

AB’nin dijital platformlara yönelik yeni yasalarının hazırlandığı dönemde gerçekleşen lobi harcamaları dikkat çekti.

Teknoloji firmaları lobi faaliyetleri sonucunda üst düzey AB yetkilileriyle düzenli biçimde görüşmeler ve toplantılar yapma imkanı buluyor. (AA)

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