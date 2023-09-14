Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında azalma sürüyor

Türkiye'de haziran sonu itibarıyla yılbaşından bu yana sığır, manda, koyun ve keçi sayısı azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2023 dönemine ait Hayvansal Üretim İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sayısı yılın başından bu yana azalma gösterdi.

BÜYÜKBAŞ SAYISI AZALDI

Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,0 azalarak 16 milyon 521 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,9 azalarak 167 bin baş olarak gerçekleşti.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI AZALDI

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı haziran sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,7 azalarak 42 milyon 565 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 7,5 azalarak 10 milyon 709 bin baş olarak gerçekleşti.