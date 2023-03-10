Çalışanların 3’te 1’i fabrikalara dönüş yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde özellikle tekstil sanayisi üzerinde de yıkıcı etkiler yarattı. Çalışanların dönmeye başladığı sektör, 2 yılı bulacak toparlanma için kredi desteği istiyor.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye'yi sarsan ve 11 ilde etkili olan depremin ardından bölge halkı ve sanayici yaralarını sarmaya çalışırken, tamamen toparlanmanın 2 yıla kadar sürebileceği belirtildi. Büyük kayıpların yaşandığı bölgede sanayici çarkları yeniden çevirmeye çalışırken, çalışanların yüzde 30'unun tesislere dönüş yaptığı, bunun birkaç hafta içinde ise yüzde 50'ye çıkmasının beklendiği vurgulandı. Sektör özellikle göçü durdurmak ve yıkılan üretim merkezlerinin yeniden ayağa kalması için faizsiz kredi ile var olan kredilerin vadelerinde uzatma talep ederken, deprem bölgesinde ise devlet destekli özel ücret tarifesi isteniyor.

TOPARLANMA 2 YIL SÜRER

İlk etapta 6 ayda normale dönmesi beklenen üretim süreçlerinin yıkılan fabrikaların yeniden yapılarak devreye girmesi ile 2 yıllık bir süreçte toparlanabileceğini anlatan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, çalışanların 3'te 1'inin üretime döndüğünü bunun birkaç hafta içinde yüzde 50'ye çıkmasını beklediklerini belirtti.

Öksüz, “Bölge sanayicileri tesislerini bir an önce toparlamak istiyorlar. Tekrardan üretime geçmek istiyorlar. Tamamen çöken fabrikaların tekrardan hayata geçmesi demek yeni işletmeler demek. Yani bu da 2 yıldan önce olmaz. Fakat o kadar çok tesis var ki makineleri görüyorsunuz ama bina girilemez düzeyde” bilgisini verdi. Deprem öncesinde de ithalat rakamlarının ihracatı geçtiğine dikkat çeken Öksüz, yılın bu şekilde kapatılabileceğini hedeflerin de yeniden revize edileceğini söyledi. Öksüz, Türkiye'nin pamuk ithalatının 3 milyar doların üzerinde olduğuna dikkat çekerek, buradaki ekim alanlarında sorun yaşanabileceğini dile getirdi.

‘Sıfır faizli kredi desteği verilmeli'

Bölgenin yeniden inşası için devlet destekli tedbirlerin büyük önem taşıdığını dile getiren İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz,, özellikle göçü önlemek ve tersine göçü sağlayabilmek için barınma sorununun çözülmesi ve farklı bir ücret tarifesine geçilmesi gerektiğini dile getirdi. 11 ilde çalışanlara daha yüksek maaş verilebileceğini ve burada devletin bu farkı üstlenmesi gerektiğini anlatan Öksüz, şöyle devam etti: “Mesela kredi ihtiyacı. Burada bu tesisleri tekrar ayağa kaldırmak için gerekirse sıfır faizli 5-10 yıl arası yani orta uzun vadeli krediler gerekiyor. Merkez Bankası başkanımızla toplantı vardı. Yani kamu ve özel banka olsun mutlaka bu kredilerin uzatılması konusunda yardımcı olması lazım firmalara.”