Çalışma Bakanı’ndan emekli maaşı açıklaması
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emeklilerle ilgili yaptığı açıklamadan sonra bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘müjde’ olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’mızın müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (AA)