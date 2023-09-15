Çalışma Bakanı: Yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yer alan yaşlı bakım sigortasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşlı bakım sigortasının gündeme gelmesinin söz konusu olduğunu söyleyen Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu. Biz ürettik ve bizim bakanlığımıza nasip oldu. İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak”

Türkiye nüfusunun yaşlandığına dikkat çeken Işıkhan, “Yaşlandığı için bazı risklere karşı bu sigorta çok önemli. İnşallah onu da 5 yıllık zaman içerisinde hayata geçireceğiz” dedi. (AA)

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