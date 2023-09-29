Çalışma Bakanı’ndan kritik asgari ücret açıklaması

Hazine Maliye Bakanı Şimşek’ten farklı bir değerlendirme yapan Çalışma Bakanı Işıkhan, enflasyonun halkın üzerine getirdiği yükü hafifletme gündemiyle asgari ücret görüşmelerini yürüteceklerini bildirdi.

Erdoğan SÜZER

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bundan sonraki ücret artışlarında geçmiş yerine hedeflenen enflasyonun dikkate alınmasını isterken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geçmiş enflasyonu işaret eden bir açıklama geldi.

Enflasyonun son dönemdeki yüksek seyrinin halk üzerinde yarattığı tahribata dikkat çeken Işıkhan, aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini enflasyonun getirdiği yükü hafifletme adına kullanacakları mesajını verdi.

Işıkhan'ın konuşması, seçim öncesine denk gelen asgari ücret görüşmelerinde iktidarın geçmiş yüksek enflasyonu dikkate alan bir zam oranını gündeme getireceği şeklinde yorumlandı.

TİSK TOPLANTISINDA MESAJ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Çalışma Hayatı İstişare Toplantısında iş insanlarına seslenen Bakan Işıkhan, ekonomide birinci önceliklerinin tüm vatandaşların refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak olduğunu savunarak, “Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu ‘yükü hafifletmek' adına önemli bir gündemimiz olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Asgari ücret görüşmelerinde işçi ve işveren taraflarıyla istişare, anlayış ve iş birliği içinde olmayı istediklerini belirten Işıkhan, “Aralık ayında başlayacak olan 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artış sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için sosyal diyalog kilit bir unsur. Birlikte çalışarak, iş dünyamızı güçlendirebilir, işçimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabiliriz” mesajı verdi.

İŞÇİNİN VERGİSİNİ İŞVEREN DE YÜKSEK BULDU

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da Bakan Işıkhan'a işçinin ödediği yüksek vergi dilimleri, kayıt dışı ekonomi ve toplu sözleşmelere yönelik önemli mesajlar verdi.

İşçi sendikalarının şikayet ettiği vergi dilimlerindeki bozukluktan işverenlerin de olumsuz etkilendiğine işaret eden Akkol, “Gelir vergisi tarifelerinde çalışmaya ihtiyaç var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hassasiyetini anlamakla birlikte, çalışanlarımızın büyük bölümü daha 6'ncı ayda yüzde 27'lik vergi dilimine girmesi hem ücretler hem de asgari ücret artışlarına zam talebini artırıyor” dedi.

REALİST OLMAYAN TALEPLER GELDİ

İktidarın orta vadeli programda yer verdiği güvenceli esnekliğin genç ve kadınların daha fazla istihdamına katkı sağlayacağını belirten Akkol, metal sektöründe başlayan toplu sözleşme sürecine ilişkin de, ‘Realist (gerçekçi) olmayan zam talepleriyle karşı karşıyayız” açıklamasını yaptı.

İlk 6 ay için yüzde 140'a, sosyal konularda da yüzde 400'lere varan oranlarda zam talep edildiğini belirten Akkol, toplu sözleşmelerin 2 yıl yerine daha uzun sürelerle yapılması yönündeki çağrısını yineledi ve Bakan Işıkhan'dan, kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelere daha caydırıcı ve yüksek cezalar verilmesi talebinde bulundu.

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