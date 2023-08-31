Çalışma Bakanı’ndan memur zammı açıklaması

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin altında kaldı ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerine 2024 ve 2025’te yapılacak zam oranının belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları kapsamındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında Hakem Heyeti 5 kez toplanmış; ancak yine hükümetin önceki toplantılarda sunduğu teklif kabul edildi.

Hem Memur-Sen’in talep ettiği zam oranının hem de Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinin altında kalan zam oranına rağmen Işıkhan’ın “Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz” açıklamaları dikkat çekti.

Merkez Bankası 2024 enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 tahmini ise yüzde 15 seviyesine yükseltilmişti.

‘ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ’ DEDİ AMA…

Işıkhan, şöyle dedi:

“Memur ve memur emeklilerimizin 2024-2025 yılları kapsamındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Toplu Sözleşmemiz kapsamında Hakem Heyeti; 2024 yılı için yüzde 15+10 2025 yılı için yüzde 6+5 zam oranı üzerinde karar kılmıştır.

Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız Toplu Sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum.

Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten Konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz.”

MEMUR NE İSTEDİ, NE OLDU?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci, yetkili memur sendikası Memur-Sen ve hükümet arasında anlaşma sağlanamadan sona ermiş; devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girmişti.

Heyet 5 kez toplandı ama yine de hükümetin önceki toplantılarda sunduğu zam teklifi kabul edilmiş oldu.

Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil ilk 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 zam istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Kamu İşveren Heyeti ise, 14 Ağustos’taki ilk teklifinde 2024’ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 zam teklif etmiş; 17 Ağustos’ta ise teklifini 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde revize etmişti.

Bugün nihai karar ise, 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 artış yapılması yönünde oldu.

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