Cari açık yılın ilk ayında 9,85 milyar dolar oldu

TCMB verilerine göre, cari açık 2023 Ocak'ta 9,85 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açık ise ocakta 51,7 milyar dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Ocak 2023’e ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, cari açık 2023 Ocak’ta 9,85 milyar dolar oldu. Bir önceki ay cari açık 5,9 milyar dolar idi. Bu, yılın ilk ayında aylık bazda rekor cari açık verilmesi anlamına geliyor.

Yıllıklandırılmış cari açık ise ocakta 51,7 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 223 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 490 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 486 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 22 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Ayrıntılar geliyor…

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