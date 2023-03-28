WSJ’den çarpıcı anket: Amerikalılar için en önemli şey para

Wall Street Journal ve araştırma kuruluşu NORC'un yaptığı bir ankete göre ABD'de vatanseverlik, dini inanç, çocuk sahibi olmak gibi önceliklerin önemi son 25 yılda azalırken paranın önemi arttı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Wall Street Journal ve araştırma kuruluşu NORC tarafından düzenlenen anketin sonuçlarına göre, vatanseverlik, dini inanç, çocuk sahibi olmak gibi önceliklerin Amerikalılar için önemi azalırken paranın önemi arttı.

Wall Street Journal, değerlerle ilgili soruları 1998, 2019 ve 2023 yıllarında sorarken 2023’te Amerikalıların yüzde 43'ü ‘paraya çok önem verdiğini' söyledi. Bu oran 2019'da yüzde 41, 1998'de yüzde 31 olarak ölçülmüştü.

1-13 Mart tarihleri arasında, çoğu çevrimiçi olmak üzere 1019 kişiyle yapılan ankette hata payının artı-eksi yüzde 4,1 puan olduğu belirtildi.

ÜLKE SERT ŞEKİLDE AYRIŞTI

Chicago Üniversitesi merkezli bağımsız araştırma kuruluşu olan NORC (Ulusal Fikir Araştırmaları Merkezi) tarafından yürütülen anket, aynı zamanda ABD’nin kimlikler konusunda bölündüğünü ortaya koydu.

Katılımcılar işletmelerde ırksal çeşitliliğin teşvik edilmesi ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen zamirlerin kullanımı gibi konularda keskin şekilde ayrıştı.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 38’i vatanseverliğin kendileri için çok önemli olduğunu, yüzde 39’u ise dinin çok önemli olduğunu söyledi. Bu anketin ilk kez yapıldığı 1998’de, katılımcıların yüzde 70’i vatanseverliği çok önemli bulduğunu, yüzde 62’si ise dini çok önemli bulduğunu söylemişti.

HOŞGÖRÜ ÖNEMİNİ YİTİRDİ, PARANIN ÖNEMİ ARTTI

Çocuk sahibi olmanın, toplumla bütünleşmenin ve çok çalışmanın önemli değerler olduğunu söyleyen Amerikalıların oranı da düştü. Ayrıca dört yıl önce Amerikalıların yüzde 80’i hoşgörüyü ‘çok önemli bir değer’ olarak nitelendirirken bu yılki ankette bu oran yüzde 58’e düştü.

Ankette ABD’lilerin çok önemli bulduğu ve geçmiş yıllara göre artan tek öncelik para oldu. 1998’de ABD’lilerin yüzde 31’i paranın çok önemli olduğunu belirtirken şuan bu oran yüzde 43’e yükselmiş durumda.

EKONOMİK KOŞULLAR SONUÇLARI ETKİLEDİ

Ulusu hangi değerlerin birleştirdiği sorulduğunda, 43 yaşındaki bir New Yorklu olan Elana Reiser, ekonomik fırsatlara işaret etti. Reiser, “Başlangıç noktanız ne olursa olsun, her zaman başarılı olabilirsiniz” dedi.

NORC’ta halkla ilişkiler ve medya araştırmalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Jennifer Benz, anketle ilgili değerlendirmesinde anketteki görüşlerin kötümser ekonomik görünüm tarafından belirlenmiş olabileceğini söyledi.

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