Çaykur’dan çaya üç ayda üçüncü zam

Haziran ve temmuz aylarında sırasıyla çaya yüzde 45 ve yüzde 9 zam yapan Çaykur, bugün itibarıyla yüzde 5 oranında yeni bir zam daha yaptı. Sozcu.com.tr'ye konuşan ÇAYSİAD yetkilileri, artan maliyetler nedeniyle yeni zamlar beklediklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çaykur çay fiyatlarına üç ayda üçüncü kez zam yaptı.

8 Haziran'da yüzde 43-45 aralığında, 14 Temmuz’da yüzde 9,8 oranında çaya zam yapan Çaykur, bugün itibarıyla yüzde 5 oranında bir zam daha yaptı.

Sozcu.com.tr'ye konuşan Çay Sanayicisi İş Adamları (ÇAYSİAD) yetkilileri eylül ayının başında yüzde 10 olarak bekledikleri zammın yüzde 5 olarak daha erken açıkladığını söyledi.

Yetkililer artan maliyetler ve enflasyon oranı göz önüne alındığında yapılan zammı makul bulduklarını ifade ettiler.

HER AY YENİ ZAM BEKLENİYOR

ÇAYSİAD yetkilileri, maliyetler böyle devam ettiği sürece her ay yüzde 5’lik yeni zamlar öngördüklerini belirttiler.

Yetkililer, artan girdi maliyetleri nedeniyle her geçen gün daha da zorlaşan yaş çay üretiminde, üreticinin eline geçen rakamın düşmemesi için perakende satılan kuru çaya yeni zamlar beklediklerini ifade ediyor.

Diğer bir yandan bayiler stoklu çalıştığından bir müddet daha eski fiyattan satışların sürmesi bekleniyor.

ALIM FİYATI ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMAMIŞTI

3 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 lira 30 kuruş olarak açıklanan yaş çay fiyatı üreticinin beklentisini karşılamamıştı.

Çay Üreticileri Meclisi, 2023 yılı yaş çay taban fiyatının destekleme bedeli ile birlikte 18 TL olması gerektiğini söylemişti.

İlginizi Çekebilir Benzine zam geliyor

İlginizi Çekebilir Marmara Üniversitesi'nden yemekhane ücretine yüzde 200 zam

İlginizi Çekebilir Hükümetin memur için ilk zam teklifi belli oldu

İlginizi Çekebilir Çaykur'dan bir zam daha