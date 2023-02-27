Çelik sektörü mesaide

Deprem bölgesinde yer alan çelik fabrikaları üretime ara vermek zorunda kalırken, diğer oyuncular kapasite artışına giderek açığı kapatma mesaisine başladı. Deprem Bölgesi Türkiye’deki çelik üretimi kapasitesinin yüzde 30’unu karşılıyordu.

Sayime BAŞÇI

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Sanayinin en önemli kollarından biri olan ve otomotivden inşaata, beyaz eşyaya kadar geniş bir alana üretim yapan çelik sektörü, depremin üretim üzerindeki etkilerini kapasite artışı ile atacak. Sektörün üretim kapasitesinin yüzde 30'unu oluşturan ve deprem bölgesinde yer alan 7 fabrikada bir yıkım olmadığı ancak çalışan kayıplarının olduğuna dikkat çekildi.

KAPASİTELER YÜKSELTİLDİ

Sektörün bir fabrika dışında yeniden üretime başladığını kaydeden Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektördeki son durumu şöyle özetledi: “Üreticilerimiz, kendi sahalarında kurdukları çadırlar ve konteyner siteleri ile tüm çalışanlarını hem aileleri ile birlikte daha güvenli yerlere taşıdı. Bu güney bölgesindeki kayıplarımızı, diğer bölgelerimizdeki yüksek kapasite kullanım oranları ile kapatıyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren İsdemir'in de devreye girmesi ile birlikte geçen yıla göre daha yüksek kapasite kullanım oranlarına ulaşmış olacağız. Kok fırınlarının, yüksek ısılı fırının devreye girmesi biraz daha fazla zaman gerektiriyor. Şimdi kapasite kullanım oranlarını yükselterek çalışmayan fabrikaların oluşturduğu boşluğu dolduruyoruz.”

35.1 milyon ton üretim yapıldı

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, bugün Türkiye'de 26 elektrik ark ocaklı (EAO), 11 indüksiyon ocaklı ve 3 bazik oksijen fırınlı çelik fabrikası bulunuyor. Sektör, üretimini 2022'nin ikinci yarısında yüzde 30, kapasite kullanım oranını ise yüzde 51 seviyesine kadar düşürmüştü. Üretim 2022'nin tamamında yüzde 12.9 azalışla 35.1 milyon ton oldu. Üretimde çeliğe ihtiyaç duyan belli sektörler uzun bir süredir vergi indirimi talep ediyordu.